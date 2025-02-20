Депутат Пискерев пригрозил релокантам, участвующим в антироссийских акциях

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предупредил о возможной ответственности для россиян, которые принимают участие в антироссийских акциях за рубежом. Депутат в своем Telegram-канале утверждает, что подобные мероприятия организуются членами нежелательных и экстремистких организаций, сотрудничество с которыми влечет наказание.

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Пискарев называет релокантов «беглыми нацпредателями» и сообщает, что 22-24 февраля они намерены устроить акции у российских посольств по сбору средств для Украины и в поддержку демократической Европы. Член Госдумы заверяет, что уехавшие «отрабатывают западное довольствие» и «обеспечивают красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России».

По итогам мероприятия планируется призвать лидеров западных стран продолжать военную помощь Украине, написал депутат.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЭмиграцияГосдума

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