Хоровод Снегурочек в Кемерове внесен в Книгу рекордов России

Три человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост в Белгородской области 29 претендентов зарегистрировались в ЦИК на выдвижение кандидатами в президенты РФ Средний рост зарплат по стране - примерно 6-7%, а по отдельным рабочим он превышает 20% Мишина и Галлямов выиграли чемпионат РФ по фигурному катанию в соревновании спортивных пар