Хоровод Снегурочек в Кемерове внесен в Книгу рекордов России
23 декабря 202317:28
В хороводе Снегурочек в Кемерове участвовала 1 071 жительница. Он стал самым массовым в России, передает ТАСС.
Отмечается, что самой взрослой участницей стала 101-летняя ветеран труда Зоя Плотникова, передает издание.
Ранее аналитики подсчитали, что в этом праздничном сезоне Дед Мороз и Снегурочка в этом году смогут заработать от 200 тысяч рублей за новогодние каникулы, рассказали НСН в сервисе «Авито Услуги».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru