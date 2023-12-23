Хоровод Снегурочек в Кемерове внесен в Книгу рекордов России

В хороводе Снегурочек в Кемерове участвовала 1 071 жительница. Он стал самым массовым в России, передает ТАСС.

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Отмечается, что самой взрослой участницей стала 101-летняя ветеран труда Зоя Плотникова, передает издание.

Ранее аналитики подсчитали, что в этом праздничном сезоне Дед Мороз и Снегурочка в этом году смогут заработать от 200 тысяч рублей за новогодние каникулы, рассказали НСН в сервисе «Авито Услуги».

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