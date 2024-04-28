Агентство Associated Press сообщило о задержании журналиста в Мурманской области

Американское информационное агентство Associated Press сообщило о задержании на территории Мурманской области сотрудничавшего с ним российского журналиста Сергея Карелина. Заявление опубликовано на сайте СМИ.

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«Associated Press чрезвычайно обеспокоено взятием под стражу российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы уточняем информацию», - отметили в агентстве.

По информации AP, 41-летнего Карелина задержали в пятницу по обвинению к экстремизме. Он имеет гражданства РФ и Израиля.

Ранее журналиста Forbes Сергея Мингазова отправили под домашний арест по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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