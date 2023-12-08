Доход Деда Мороза и Снегурочки в этом году стартует от 200 тысяч рублей
Дед Мороз и Снегурочка в этом году смогут заработать от 200 тысяч рублей за новогодние каникулы, рассказали НСН в сервисе «Авито Услуги».
Пик спроса на услуги волшебников приходится на 20 дней в году — с 20 декабря по 8 января. В среднем одна пара артистов берет от пяти до семи заказов в день, а средняя стоимость одного выступления в этом году начинается от двух тысяч рублей.
Аналитики подсчитали, что больше всех в этом праздничном сезоне смогут заработать аниматоры из Сочи, Москвы и Владивостока. Там средняя стоимость поздравлений артистов начинается от 3 500, 3000 и 2990 рублей соответственно, а общий доход за продолжительные выходные может составить от 350 тысяч рублей в Сочи, 300 тысяч рублей в Москве и 299 тысяч рублей во Владивостоке.
Что касается обычных граждан, каждый пятый опрошенный россиянин заявил, что точно будет работать в новогодние праздники в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Работа».
Отмечается, что еще 28% опрошенных сообщили, что еще не уверены до конца, будут ли работать во время каникул, однако такая вероятность есть. Пятая часть респондентов (20%) заявили, что, вероятнее всего, не будут работать в новогодние каникулы. При этом 21% опрошенных с уверенностью заявили, что точно не будут работать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru