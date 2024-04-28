Врачи посоветовали Боярскому не выходить на сцену
Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что врачи рекомендовали ему не выходить на сцену после перенесенного инфаркта. Об этом он рассказал в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
По словам актера, медики посоветовали ему отложить выступления. Тем не менее Боярский продолжил выходить на сцену.
«Я смогу еще поднять партнершу, и верхом, наверное, проехать смогу, но пока в этом нет необходимости», - поделился актер.
В ноябре 2023 года Боярского госпитализировали с инфарктом. В декабре артист вернулся на сцену театра имени Ленсовета. В феврале он перенес операцию на сердце, напоминает «Радиоточка НСН».
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