Врачи посоветовали Боярскому не выходить на сцену

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что врачи рекомендовали ему не выходить на сцену после перенесенного инфаркта. Об этом он рассказал в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

СМИ: Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

По словам актера, медики посоветовали ему отложить выступления. Тем не менее Боярский продолжил выходить на сцену.

«Я смогу еще поднять партнершу, и верхом, наверное, проехать смогу, но пока в этом нет необходимости», - поделился актер.

В ноябре 2023 года Боярского госпитализировали с инфарктом. В декабре артист вернулся на сцену театра имени Ленсовета. В феврале он перенес операцию на сердце, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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