Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября, сообщается в Telegram-канале кабмина.
По поручению президента России Владимира Путина эта мера принята для поддержания достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности страны.
«Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн», – говорится в сообщении.
Минпромторгу поручено распределить квоты между экспортерами.
В сообщении напоминается, что аналогичные ограничения на вывоз минудобрений кабмин вводил в ноябре 2023 года на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.
Ранее стало известно, что главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, США, а также Индия, передает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Страны смогли нарастить прошлогодние объемы закупок.
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