Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

По поручению президента России Владимира Путина эта мера принята для поддержания достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности страны.

«Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн», – говорится в сообщении.

Минпромторгу поручено распределить квоты между экспортерами.



В сообщении напоминается, что аналогичные ограничения на вывоз минудобрений кабмин вводил в ноябре 2023 года на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, США, а также Индия, передает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Страны смогли нарастить прошлогодние объемы закупок.



