Дрон-камикадзе атаковал село Вязовое Белгородской области
28 апреля 202413:31
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника-камикадзе атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Получил повреждения инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор.
«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», - добавил Гладков.
В Калужской области утром 28 апреля сбили три беспилотника. Системы противовоздушной обороны перехватили дроны вблизи нефтебазы в городе Людиново, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru