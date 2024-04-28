Дрон-камикадзе атаковал село Вязовое Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника-камикадзе атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавших нет. Получил повреждения инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор.

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», - добавил Гладков.

В Калужской области утром 28 апреля сбили три беспилотника. Системы противовоздушной обороны перехватили дроны вблизи нефтебазы в городе Людиново, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБелгородская область

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