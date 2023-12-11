Кремлевская елка примет первых гостей 26 декабря
11 декабря 202315:47
Главная елка России примет первых гостей в Кремлевском дворце во вторник, 26 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской федерации профсоюзов.
В частности, детям будет показано представление «Тридевятый новый год». Оно будет идти до 8 января.
Организаторами являются Московская федерация профсоюзов при участии управделами президента и правительством Москвы. Встречать гостей будут Снегурочка, Дед Мороз и их помощники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru