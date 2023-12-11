Кремлевская елка примет первых гостей 26 декабря

Главная елка России примет первых гостей в Кремлевском дворце во вторник, 26 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской федерации профсоюзов.

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В частности, детям будет показано представление «Тридевятый новый год». Оно будет идти до 8 января.

Организаторами являются Московская федерация профсоюзов при участии управделами президента и правительством Москвы. Встречать гостей будут Снегурочка, Дед Мороз и их помощники.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КремльНовый Год

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