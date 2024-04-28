В Ростовской области мужчина застрелил 17-летнюю студентку

В Ростовской области вооруженный мужчина расправился с 17-летней студенткой-первокурсницей, пишет Telegram-канал Don Mash.

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По информации издания, трагедия произошла у хутора Паршиков в Цимлянском районе. Девушка сидела в машине со своим знакомым. Внезапно по автомобилю начали стрелять.

Огонь велся из охотничьего ружья «Сайга». В девушку попали четыре пули. Пострадавшая умерла в больнице.

Стрелка задержали. Мужчина дал признательные показания.

Ранее в городе Первомайске Нижегородской области 46-летний мужчина выстрелил из лука в мать, которая предложила ему найти работу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеСтрельбаРостовская Область

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