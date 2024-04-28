Матвиенко заявила о давней мечте Запада развалить Россию

По ее мнению, Запад желает разделить Россию на части и получить неограниченное влияние на ее территории. Подобные намерения Матвиенко назвала признаком глупости и непрофессионализма.

«Кем Россия колонизирована, хотелось бы спросить? У нас суверенное государство, мощное государство, мы ведем открытую, понятную, внятную политику, независимую внешнюю политику», - подчеркнул председатель Совфеда.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к «деколонизации» России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение очередным враждебным шагом Запада в отношении РФ, передает «Радиоточка НСН».

