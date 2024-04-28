Российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР
Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, российский силы освободили Новобахмутовку и нанесли поражение подразделениям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины.
Также отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Очеретино, Нетайлово и Бердычи.
Российские войска 22 апреля освободили село Новомихайловка в ДНР. Уничтожено порядка 410 военнослужащих ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru