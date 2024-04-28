Российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, российский силы освободили Новобахмутовку и нанесли поражение подразделениям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины.

Также отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Очеретино, Нетайлово и Бердычи.

Российские войска 22 апреля освободили село Новомихайловка в ДНР. Уничтожено порядка 410 военнослужащих ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРРоссийская АрмияМинобороны РФ

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