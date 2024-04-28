WSJ: ФРГ выступила против конфискации российских активов из-за боязни исков

По информации издания, власти ФРГ опасаются, что конфискация спровоцирует иски к Берлину за преступления нацистского режима в годы Второй мировой войны. В Германии полагают, что активы нужно использовать в качестве рычага давления на Россию, чтобы вынудить ее пойти на уступки в конфликте на Украине.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель намерен ежегодно изымать и передавать Украине три миллиарда евро прибыли с замороженных российских активов.

Россия даст асимметричный ответ на решение Запада о конфискации активов РФ, предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, Москва может обратить взыскание на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России, передает «Радиоточка НСН».

