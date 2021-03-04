Хоркина призвала мужчин чаще дарить цветы девушкам
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН рассказала о своем отношении к 8 Марта.
Россиянки любят получить в Международный женский день тюльпаны или розы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Superjob.
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН призвала мужчин чаще дарить цветы девушкам, независимо от даты на календаре.
«Честно говоря, лучше получать каждый день цветы от своих любимых мужчин. Я считаю, что 8 Марта, конечно, прекрасный Международный женский день, но все же, дорогие мужчины, женщины любят цветы, дарите их как можно чаще», – сказала она.
Ранее аналитики также выяснили, что праздновать 8 Марта россиянки предпочитают в кинотеатрах или же отправляться в путешествие. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в интервью НСН призналась, что с удовольствием уехала бы отдыхать в Международный женский день, и ей неважно куда, а важно с кем.
«Любой день, в который нам, девчонкам, уделяется чуть больше внимания, мы любим. Я бы с удовольствием провела 8 Марта в путешествии, и неважно где, скорее, важно с кем», – отметила она.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- Эксперт перечислил сообщения, которые лучше удалять из смартфона
- WP: американские конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
- Составлен список самых надежных смартфонов
- Началось мощное извержение гватемальского вулкана Пакая
- Исследование: россияне готовы работать на иностранные компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru