Хоркина призвала мужчин чаще дарить цветы девушкам

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН рассказала о своем отношении к 8 Марта.

Россиянки любят получить в Международный женский день тюльпаны или розы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Superjob.

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН призвала мужчин чаще дарить цветы девушкам, независимо от даты на календаре.

«Честно говоря, лучше получать каждый день цветы от своих любимых мужчин. Я считаю, что 8 Марта, конечно, прекрасный Международный женский день, но все же, дорогие мужчины, женщины любят цветы, дарите их как можно чаще», – сказала она.

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Ранее аналитики также выяснили, что праздновать 8 Марта россиянки предпочитают в кинотеатрах или же отправляться в путешествие. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в интервью НСН призналась, что с удовольствием уехала бы отдыхать в Международный женский день, и ей неважно куда, а важно с кем.

«Любой день, в который нам, девчонкам, уделяется чуть больше внимания, мы любим. Я бы с удовольствием провела 8 Марта в путешествии, и неважно где, скорее, важно с кем», – отметила она.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цветы8 МартаСветлана Хоркина
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