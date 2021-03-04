Хоркина призвала мужчин чаще дарить цветы девушкам

Россиянки любят получить в Международный женский день тюльпаны или розы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Superjob.

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН призвала мужчин чаще дарить цветы девушкам, независимо от даты на календаре.

«Честно говоря, лучше получать каждый день цветы от своих любимых мужчин. Я считаю, что 8 Марта, конечно, прекрасный Международный женский день, но все же, дорогие мужчины, женщины любят цветы, дарите их как можно чаще», – сказала она.