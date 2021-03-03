Матвиенко прокомментировала рост цен на цветы перед 8 Марта
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские цветоводы поставлены в неравные условия с зарубежными поставщиками, сообщает РИА Новости.
Комментируя завышенные цены на цветы она отметила, что НДС для отечественных цветоводов подняли с 10% до 20%, «а зарубежные идут на льготных условиях», поэтому цветы стали дороже.
«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», - резюмировала спикер.
Ранее президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников заявил, что имеется «дефицит импортного цветка», который российские производители покрыть не в состоянии, сообщает Ura.ru. По его словам, это одна из причин увеличение цен, которые могут вырасти не на 20%, как обычно, а на все 35-40%.
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