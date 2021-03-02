Арзамасова: кинопремии затмеваются ежедневными новостями
Актриса театра и кино специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Власти оценят реальные потери культурной сферы из-за пандемии
Реальный ущерб культурной сферы из-за пандемии власти планируют оценить в апреле. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Елизавета Арзамасова: «Я очень надеюсь, что не только ущерб будет оценен, но и будут разработаны какие-то меры поддержки. Особенно для негосударственных, но таких любимых зрителями театров и творческих объединений, как, например, Булгаковский дом. Говоря об индустрии в целом, хочется напомнить о том, что речь идет не только об артистах, но и о служащих театров: постановщиках, костюмерах, службе залов», — отметила в эксклюзивном интервью НСН Елизавета Арзамасова.
Просмотры «Золотого глобуса» упали
Рейтинг церемонии «Золотой глобус 2021» обрушился. За присуждением премий в этом году следили пять миллионов телезрителей, что на 60 процентов меньше, чем в прошлом году.
Елизавета Арзамасова: «Да, в информационном поле сегодня так много ежедневно-глобального, что даже такие красивые события, как кинопремии, уходят на задний план», — отметила она в эфире НСН.
Вышел тизер документального сериала о трилогии «Назад в будущее»
Актер Майкл Джей Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», опубликовал тизер документального сериала о создании трилогии.
Елизавета Арзамасова: «Это очень интересно, жаль, что речь не идет о новой части. Мне кажется, с современными технологиями новый фильм на эту тему может быть очень зрелищным, хотя самое главное в этой трилогии – это атмосфера, конечно», — прокомментировала она для НСН.
Аналитики выяснили любимые места для празднования 8 Марта
Почти 80 процентов женщин, согласно данным опроса, искренне любят праздник 8 Марта, а проводить этот день они предпочитают в кинотеатрах или в путешествиях, пишут РИА Новости.
Елизавета Арзамасова: «Любой день, в который нам, девчонкам, уделяется чуть больше внимания, мы любим. Я бы с удовольствием провела 8 Марта в путешествии, и неважно где, скорее, важно с кем», — рассказала она в беседе с НСН.
Россиян призвали планировать отпуск в 2021 году в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в 2021 году в России.
Елизавета Арзамасова: «Тут уж как сложится ситуация с вирусом, хотя для многих это возможность увидеть красоту собственной страны. Я с детства езжу на гастроли в самые разные города и точно знаю, что они замечательные – и Питер, и Казань, Владивосток, Архангельск, Южно-Сахалинск. Я бы еще раз и еще раз туда возвращалась, на Алтай хотела бы съездить», — поделилась она с НСН.
Театр Наций расскажет о путешествии Достоевского по Европе
На малой сцене Театра Наций 3, 4 и 21 марта пройдет премьера спектакля режиссера Елены Невежиной «Зимние заметки о летних впечатлениях» по одноименному очерку Федора Достоевского. В ролях — Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.
Елизавета Арзамасова: «Очень ждем наших зрителей, надеемся порадовать, особенно тех, кто соскучился по интеллектуальному театру. Федор Михайлович актуален, как никогда, близок и непостижим одновременно», — пригласила слушателей НСН Елизавета Арзамасова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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