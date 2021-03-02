Арзамасова: кинопремии затмеваются ежедневными новостями

Елизавета Арзамасова: «Тут уж как сложится ситуация с вирусом, хотя для многих это возможность увидеть красоту собственной страны. Я с детства езжу на гастроли в самые разные города и точно знаю, что они замечательные – и Питер, и Казань, Владивосток, Архангельск, Южно-Сахалинск. Я бы еще раз и еще раз туда возвращалась, на Алтай хотела бы съездить», — поделилась она с НСН.

