Арзамасова: кинопремии затмеваются ежедневными новостями

Актриса театра и кино специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

Власти оценят реальные потери культурной сферы из-за пандемии

Реальный ущерб культурной сферы из-за пандемии власти планируют оценить в апреле. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Елизавета Арзамасова: «Я очень надеюсь, что не только ущерб будет оценен, но и будут разработаны какие-то меры поддержки. Особенно для негосударственных, но таких любимых зрителями театров и творческих объединений, как, например, Булгаковский дом. Говоря об индустрии в целом, хочется напомнить о том, что речь идет не только об артистах, но и о служащих театров: постановщиках, костюмерах, службе залов», — отметила в эксклюзивном интервью НСН Елизавета Арзамасова.

2

Просмотры «Золотого глобуса» упали

Рейтинг церемонии «Золотой глобус 2021» обрушился. За присуждением премий в этом году следили пять миллионов телезрителей, что на 60 процентов меньше, чем в прошлом году.

Елизавета Арзамасова: «Да, в информационном поле сегодня так много ежедневно-глобального, что даже такие красивые события, как кинопремии, уходят на задний план», — отметила она в эфире НСН.

3

Вышел тизер документального сериала о трилогии «Назад в будущее»

Актер Майкл Джей Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», опубликовал тизер документального сериала о создании трилогии.

Елизавета Арзамасова: «Это очень интересно, жаль, что речь не идет о новой части. Мне кажется, с современными технологиями новый фильм на эту тему может быть очень зрелищным, хотя самое главное в этой трилогии – это атмосфера, конечно», — прокомментировала она для НСН.

4

Аналитики выяснили любимые места для празднования 8 Марта

Почти 80 процентов женщин, согласно данным опроса, искренне любят праздник 8 Марта, а проводить этот день они предпочитают в кинотеатрах или в путешествиях, пишут РИА Новости.

Елизавета Арзамасова: «Любой день, в который нам, девчонкам, уделяется чуть больше внимания, мы любим. Я бы с удовольствием провела 8 Марта в путешествии, и неважно где, скорее, важно с кем», — рассказала она в беседе с НСН.

5

Россиян призвали планировать отпуск в 2021 году в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в 2021 году в России.

Елизавета Арзамасова: «Тут уж как сложится ситуация с вирусом, хотя для многих это возможность увидеть красоту собственной страны. Я с детства езжу на гастроли в самые разные города и точно знаю, что они замечательные – и Питер, и Казань, Владивосток, Архангельск, Южно-Сахалинск. Я бы еще раз и еще раз туда возвращалась, на Алтай хотела бы съездить», — поделилась она с НСН.

6

Театр Наций расскажет о путешествии Достоевского по Европе

На малой сцене Театра Наций 3, 4 и 21 марта пройдет премьера спектакля режиссера Елены Невежиной «Зимние заметки о летних впечатлениях» по одноименному очерку Федора Достоевского. В ролях — Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.

Елизавета Арзамасова: «Очень ждем наших зрителей, надеемся порадовать, особенно тех, кто соскучился по интеллектуальному театру. Федор Михайлович актуален, как никогда, близок и непостижим одновременно», — пригласила слушателей НСН Елизавета Арзамасова.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Елизавета АрзамасоваКиноАвторские Новости
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