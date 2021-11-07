Вильфанд предупредил о морозах в Москве 9 ноября

С 9 ноября в Москву придет похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд предсказал зиму с «суровыми ночами»

Во второй половине дня температура будет опускаться до 2-4 градусов мороза. 10 ноября ожидается от минус двух до плюс трех градусов. По словам синоптика, Москва окажется в западной части циклона.

Как отметил специалист, наиболее заметные осадки в виде дождя ожидают москвичей 8 ноября. Во вторник они уже будут в виде мокрого снега, снега и дождя, но менее интенсивными. В среду осадки утихнут, начнет появляться солнце.


Также Вильфанд заявил, что потепление принесет неблагоприятную погоду в Кемеровскую область, там пройдет мокрый снег при сильном ветре. Кроме того, в Алтайском крае ожидается сильная гололедица. Самая сложная погода прогнозируются в Приморском крае с 8 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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