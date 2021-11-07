В «Фобос» назвали дату наступления метеорологической зимы для Московского региона

Первые морозы возникнут в Москве и Подмосковье 10 ноября, к 15 ноября температура воздуха в Москве упадет до минус 5 градусов. Снегопады ознаменуют приход метеорологической зимы, отметил синоптик.

«На Центральную Россию надвигается метеорологическая зима. В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», - сказал метеоролог.

Погодные изменения начнутся во вторник, когда дождь сменится снегом, начнутся заморозки. В среду ожидаются первые «ощутимые морозцы». Впервые среднесуточная осенняя температура упадет ниже нуля, что является «признаком метеорологической зимы».

В четверг, пятницу и субботу возможны дожди, которые в воскресенье сменятся на мокрый снег.

«В понедельник осадки будут идти только в твердой фазе - снегопады, похолодает до нуля - минус 5 градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см). 15 ноября наступит метеорологическая зима», - отметил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о заморозках 9 ноября.

