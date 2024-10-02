Рост оборотов киберклубов объяснили подорожанием компьютеров

Оборот рынка киберспортивных клубов в России увеличился на 22% за год, сообщил ранее основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин. Горбаченко же отметил, что в России активно развивается рынок киберспортивных клубов.



«Рост стоимости персональных компьютеров влияет на то, что люди предпочитают пользоваться услугами компьютерных клубов. Но в компьютерных клубах есть еще и коллектив, настроение, общение, социализация, есть возможность попробовать себя в роли участника соревнований, провести с друзьями время. Современные компьютерные клубы очень чистые, красивые, с хорошей техникой, с отличным интернетом и комфортным оборудованием. В общем, созданы все условия для того, чтобы человек получил за условные 100 рублей в час максимально комфортные условия. Для кого-то поход в компьютерный клуб – хобби, а для кого-то – возможность потренироваться для улучшения навыков киберспорта. В России уже больше 2,5-3 тысяч компьютерных клубов. Это еще и рабочие места, это растущий рынок. Пусть бизнес расцветает, пусть находит новые инструменты привлечения и удержания аудитории, создают наиболее комфортные условия для своих гостей. Так держать», - сказал собеседник НСН.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с НСН заявил, что разработка видеоигры в России обходится в сотни миллионов рублей, «зеленая» маркировка может помочь создателям проектов, но на это пока не согласились крупные платформы.

