Оборот рынка киберспортивных клубов увеличился на 22% за год
Оборот рынка киберспортивных клубов в России увеличился на 22% за год, сообщил основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин.
Рост выручки связывают с подорожанием персональных компьютеров и комплектующих, с ростом игровой аудитории, а также развитием сферы игры в регионах РФ, пишет «Коммерсант».
Так, объем российского рынка видеоигр к концу года, по разным оценкам, может достичь от 130 миллиардов до 187 миллиардов рублей.
В России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».
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