Оборот рынка киберспортивных клубов увеличился на 22% за год

Так, объем российского рынка видеоигр к концу года, по разным оценкам, может достичь от 130 миллиардов до 187 миллиардов рублей.

В России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».

