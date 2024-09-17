Гранты и маркировка: Разработка видеоигры в России обходится в сотни миллионов рублей

«Дело в том, что если крупные корпорации, включая VK, не согласятся к своим платформам применять эту маркировку, это будет не очень целесообразным. Если эта маркировка будет существовать на бумаге, это ничего не значит, она должна применяться на практике. Крупные игроки могут на это не пойти. Не очень понятно, как это будет интегрироваться. Консенсуса пока нет по этому поводу, это проблема», - отметил он.

Также Пименов назвал самые скромные расценки создания современной видеоигры, отметив, что сегодня за дело чаще всего берутся небольшие команды.

«Цена создания видеоигры зависит от масштаба проекта. В последнее время появляется много проектов от небольших команд, такие команды получают государственные гранты. Если смотреть в общих диапазонах, сделать крупный проект – это несколько сотен миллионов рублей. Если мы говорим об играх менее масштабных какой-то независимой разработки, это где-то до 20-30 миллионов рублей. Нишевые игры могут обходиться до 10 миллионов рублей, это минимум даже для небольшого камерного проекта», - рассказал собеседник НСН.

Многие люди, интересующиеся киберспортом, выбирают смежные профессии, например, киберспортивный менеджмент, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».

