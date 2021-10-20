Зима без дизеля. Российских автомобилистов предупредили о дефиците
Нынешняя ситуация стала следствием «убийства» экономики производства зимнего дизтоплива, которое произошло в 2020 году, сказал НСН Павел Баженов.
Россия зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива и серьезными проблемами у независимых АЗС, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша направил вице-премьеру Александру Новаку письмо, в котором говорится о перспективе дефицита зимнего дизтоплива и роста его оптовой цены. Это «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС, отмечает «Коммерсантъ».
«На оптовом рынке оно (зимнее дизтопливо – прим. НСН) точно подорожает, там всегда высокая оптовая цена. Что касается розничной цены, которая регулируется, мы получим очередной диспаритет, скорее всего. Независимые заправки могут этой зимой столкнуться с диспаритетом, что еще сильнее усугубит их и без того хлипкое положение», - сказал Баженов.
При этом он объяснил, почему растут цены на зимнее дизельное топливо.
«Львиная доля зимнего дизельного топлива у нас производилась путем смешения авиакеросина и летнего дизтоплива. Минфин многократно делал разъяснения о том, что смешение не является производством и дополнительного акциза не возникает, однако в 2020 году трактовка изменилась с точностью до наоборот. Соответственно, это убило экономику производства зимнего дизтоплива. Масштаб производства был свернут, потому что это стало неэффективно. И сейчас ввиду отсутствия объемов, которые дополнительно производились путем смешения, действительно, у нас в этом году могут быть проблемы и зимой Россия может столкнуться с дефицитом зимнего дизеля», – заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале сентября руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, говорил НСН, что в России «нормальные» цены на бензин и дизель.
При этом он рассказал, что такие цены держатся благодаря «демпферу».
«У нас в стране действует механизм так называемого «демпфера», когда правительство регулирует розничные цены на топливо. Если посмотреть биржевые цены на топливо, оптовая цена порой превышает ту цену, по которой мы покупаем бензин на заправках. Чудес не бывает, и понятно, что кто-то за это платит. В данном случае, за «демпфер» платит правительство», - пояснил Шкуматов.
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