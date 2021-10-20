Зима без дизеля. Российских автомобилистов предупредили о дефиците

Россия зимой может столкнуться с дефицитом дизельного топлива и серьезными проблемами у независимых АЗС, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша направил вице-премьеру Александру Новаку письмо, в котором говорится о перспективе дефицита зимнего дизтоплива и роста его оптовой цены. Это «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС, отмечает «Коммерсантъ».