Стабильный рост? Автоэксперты не верят, что цены на бензин станут «более нормальными»
Розничные цены на бензин и дизель в России являются «нормальными», а вот на газ – «зашкаливают», заявил НСН Петр Шкуматов.
Розничные цены на бензин в России являются «нормальными», однако вряд ли они понизятся и станут «более нормальными», как обещал вице-премьер Новак, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что снижение до нуля экспорта бензина и поставки этих объемов на внутренний рынок позволили снизить ажиотаж на бирже, что в сочетании с сезонным фактором сделает цену осенью «еще более нормальной».
«Да, возможно, эти два механизма действительно повлияют на ситуацию на бирже, но у нас по топливу очень много внебиржевых сделок. Если произойдет увеличение предложения бензина и дизеля на рынке, то, конечно, это понизит оптовые цены. Но я не вижу никаких оснований, чтобы розничная цена на топливо пошла вниз. На бирже она может колебаться, но в розничной сети вряд ли такое будет. Честно говоря, я не верю, что у нас понизятся цены на топливо. Скорее всего, для автомобилистов коррекция цен будет незаметна. При самом лучшем сценарии цена на топливо будет стабильна до конца года», - сказал Шкуматов.
Он согласился, что в России «нормальные» розничные цены на бензин и дизельное топливо, назвав при этом цены на газ «зашкаливающими».
«Сейчас цены на бензин действительно нормальные. Газ резко ушел вверх в цене, а цены на бензин и дизельное топливо, которые практически идеально повторяют показатели инфляции, можно назвать нормальными, и у правительства получается сдерживать их рост, несмотря на рост цены барреля нефти в рублях. Но цены на газ, честно говоря, зашкаливают. Газ сейчас стоит 33 рубля. Он подорожал с прошлого года на 8 рублей в московском регионе, а бензин и дизель подорожали гораздо меньше, благодаря механизму «демпфера», - разъяснил защитник прав автомобилистов.
Шкуматов не смог расшифровать, что имел ввиду Новак под словами «более нормальные», но объяснил за счет чего цены на бензин все-таки могут снизиться.
«У нас в стране действует механизм так называемого «демпфера», когда правительство регулирует розничные цены на топливо. Если посмотреть биржевые цены на топливо, оптовая цена порой превышает ту цену, по которой мы покупаем бензин на заправках. Чудес не бывает, и понятно, что кто-то за это платит. В данном случае, за «демпфер» платит правительство. Это говорит о том, что равновесная цена топлива выше, чем сейчас. Но в любом случае, правительство может это регулировать, и если они захотят, то, конечно, сделают цену ниже. Но я не думаю, что будет снижение розницы, а если и будет, то символическое», - прогнозирует собеседник НСН.
Со своей стороны, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин признался «Радиоточке НСН», что не помнит, когда в России снижались цены на бензин.
«Уже много лет подряд происходит одно и то же – устойчиво растут цены на все виды автомобильного топлива. Иногда это происходит резко, иногда плавно, но в любом случае это рост, что бы не происходило на рынке со стоимостью нефти, с валютным курсом и другими экономическими факторами. Чуть ли не каждый месяц приходится пересматривать семейный бюджет в связи ростом цен на бензин. При этом по регионам никакой устойчивой закономерности нет. Казалось бы, чем дальше от Москвы, тем должно быть дешевле, но ничего подобного, нет такой тенденции. На западе дешевле, чем на востоке? Нет такой закономерности. Все очень стихийно, везде цены растут, но растут неравномерно – в разных регионах по-разному, и в разных топливных компаниях по-разному. Но в целом я не помню ни одного случая, чтобы цены снижались. Бывает, что они на какое-то время стабилизируются очень незначительно, но дальше опять идут в рост», - сказал Похмелкин.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции в НСН назвал бессмысленной мерой возможный временный запрет на экспорт бензина, о котором ранее заявляло Минэнерго.
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