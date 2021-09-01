Стабильный рост? Автоэксперты не верят, что цены на бензин станут «более нормальными»

«Да, возможно, эти два механизма действительно повлияют на ситуацию на бирже, но у нас по топливу очень много внебиржевых сделок. Если произойдет увеличение предложения бензина и дизеля на рынке, то, конечно, это понизит оптовые цены. Но я не вижу никаких оснований, чтобы розничная цена на топливо пошла вниз. На бирже она может колебаться, но в розничной сети вряд ли такое будет. Честно говоря, я не верю, что у нас понизятся цены на топливо. Скорее всего, для автомобилистов коррекция цен будет незаметна. При самом лучшем сценарии цена на топливо будет стабильна до конца года», - сказал Шкуматов.

Он согласился, что в России «нормальные» розничные цены на бензин и дизельное топливо, назвав при этом цены на газ «зашкаливающими».

«Сейчас цены на бензин действительно нормальные. Газ резко ушел вверх в цене, а цены на бензин и дизельное топливо, которые практически идеально повторяют показатели инфляции, можно назвать нормальными, и у правительства получается сдерживать их рост, несмотря на рост цены барреля нефти в рублях. Но цены на газ, честно говоря, зашкаливают. Газ сейчас стоит 33 рубля. Он подорожал с прошлого года на 8 рублей в московском регионе, а бензин и дизель подорожали гораздо меньше, благодаря механизму «демпфера», - разъяснил защитник прав автомобилистов.

Шкуматов не смог расшифровать, что имел ввиду Новак под словами «более нормальные», но объяснил за счет чего цены на бензин все-таки могут снизиться.

«У нас в стране действует механизм так называемого «демпфера», когда правительство регулирует розничные цены на топливо. Если посмотреть биржевые цены на топливо, оптовая цена порой превышает ту цену, по которой мы покупаем бензин на заправках. Чудес не бывает, и понятно, что кто-то за это платит. В данном случае, за «демпфер» платит правительство. Это говорит о том, что равновесная цена топлива выше, чем сейчас. Но в любом случае, правительство может это регулировать, и если они захотят, то, конечно, сделают цену ниже. Но я не думаю, что будет снижение розницы, а если и будет, то символическое», - прогнозирует собеседник НСН.

Со своей стороны, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин признался «Радиоточке НСН», что не помнит, когда в России снижались цены на бензин.