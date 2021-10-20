Россиян предупредили о риске дефицита зимнего дизтоплива

Независимые АЗС предупредили о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием». Об этом говорится в письме, отправленном на имя вице-премьера Александра Новака, сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, пишет «Коммерсантъ».

Аркуша полагает, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу, отмечает Ura.ru.

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Накануне розничные цены на бензин перешли к активному росту по всей России. Об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Согласно статистике, за минувшую неделю (7-14 октября), это происходило во всех субъектах. В большинстве регионов бензин подорожал на 20 копеек за литр. Наибольшее повышение цен отмечено в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях. Там рост составил 30 копеек.

В целом по стране на прошлой неделе средняя цена Аи-92 составила 46,09 рубля за литр, Аи-95 - 49,56 рубля. Летнее дизельное топливо в среднем по России стоило 50,36 рубля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Рост ЦенБензин
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