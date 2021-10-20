Россиян предупредили о риске дефицита зимнего дизтоплива

Независимые АЗС предупредили о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием». Об этом говорится в письме, отправленном на имя вице-премьера Александра Новака, сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, пишет «Коммерсантъ».

Аркуша полагает, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу, отмечает Ura.ru.