Россиян предупредили о риске дефицита зимнего дизтоплива
Независимые АЗС предупредили о рисках дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием». Об этом говорится в письме, отправленном на имя вице-премьера Александра Новака, сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, пишет «Коммерсантъ».
Аркуша полагает, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу, отмечает Ura.ru.
Накануне розничные цены на бензин перешли к активному росту по всей России. Об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Согласно статистике, за минувшую неделю (7-14 октября), это происходило во всех субъектах. В большинстве регионов бензин подорожал на 20 копеек за литр. Наибольшее повышение цен отмечено в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях. Там рост составил 30 копеек.
В целом по стране на прошлой неделе средняя цена Аи-92 составила 46,09 рубля за литр, Аи-95 - 49,56 рубля. Летнее дизельное топливо в среднем по России стоило 50,36 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- СМИ: В Москве планируется «краткосрочный локдаун» на ноябрьские праздники
- В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости COVID-19 прогнозируемым
- Летевший в Норильск самолет вернулся в аэропорт Челябинска из-за неисправности
- СМИ сообщили о массовых отставках полицейских начальников в Екатеринбурге
- Россиян предупредили о риске дефицита зимнего дизтоплива
- Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19
- Жителей европейской части России предупредили о «барических горках»
- Японские корабли времен Второй мировой всплыли на Иводзиме после землетрясения
- Песков: Путин не планирует обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом
- Володин призвал главу ПФР объяснить строительство «дворцов» для фонда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru