СМИ: Минтранс намерен запретить езду на электросамокатах по тротуарам с 2031 года
Россиянам намерены запретить передвигаться на электросамокатах по тротуарам с 2031 года, пишут «Известия» со ссылкой на протокол Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.
Для реализации запрета местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу. К приоритетной инфраструктуре для движения СИМ в Минтрансе относят велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы.
Вместе с тем обсуждается и повышение минимального возраста для использования самоката с 14 до 16 лет.
Ранее сообщалось, что в России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов, чтобы несовершеннолетние водители и нарушители ПДД не смогли пользоваться приложениями по чужим аккаунтам, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru