СМИ: Минтранс намерен запретить езду на электросамокатах по тротуарам с 2031 года

Для реализации запрета местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу. К приоритетной инфраструктуре для движения СИМ в Минтрансе относят велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы.

Вместе с тем обсуждается и повышение минимального возраста для использования самоката с 14 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что в России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов, чтобы несовершеннолетние водители и нарушители ПДД не смогли пользоваться приложениями по чужим аккаунтам, напоминает «Радиоточка НСН».

