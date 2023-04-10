Хинштейн высмеял идею депутата Скрозниковой платить детям за пятерки в школе

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн скептически отнесся к идее депутата Госдумы от фракции «Новые люди» Анны Скрозниковой платить школьникам за пятерки.

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«Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандата, решила теперь воплотить свои детские мечты», - написал в своем телеграм-канале Хинштейн.

Он также предположил, что следующей инициативой Скрозниковой может стать идея бесплатно раздавать школьникам мороженое.

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ФОТО: РИА Новости
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