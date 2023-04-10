Хинштейн высмеял идею депутата Скрозниковой платить детям за пятерки в школе
10 апреля 202314:43
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн скептически отнесся к идее депутата Госдумы от фракции «Новые люди» Анны Скрозниковой платить школьникам за пятерки.
«Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандата, решила теперь воплотить свои детские мечты», - написал в своем телеграм-канале Хинштейн.
Он также предположил, что следующей инициативой Скрозниковой может стать идея бесплатно раздавать школьникам мороженое.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru