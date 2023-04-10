Филологи назвали самые трудные слова в «Тотальном диктанте»
10 апреля 202313:51
Филологи, занимающиеся проверкой текстов «Тотального диктанта» в Новосибирске, назвали слова «сызмальства» и «кардинально» самыми проблемными для людей словами.
По их словам, в слове «сызмальства» участники диктанта допустили девять ошибок, в то же время слово «кардинально» граждане часто пишут как «координально».
«Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "с ъ измальства», - рассказала руководитель экспертной комиссии Мария Шпильман.
Экспертов также позабавили варианты написания названий животных и птиц. Некоторые участники акции рябчика часто называли "ряпчек", а барсука писали как "борсук" или "барсюк". Встречались и те, кто называл енота "инотом" и "янотом".
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru