В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

По ее словам, средства можно будет перечислять на «Пушкинскую карту».

Пушкинская карта выдается с 14 до 22 лет включительно. Каждый год на нее поступает 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и другие культурные мероприятия.

Ранее депутат Госдумы и артистка Елена Драпеко через «Радиоточку НСН» предложила отнимать «Пушкинскую карту» у перекупщиков билетов.

