В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки
10 апреля 202313:00
Депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова предложила платить школьникам деньги за пятерки, сообщает РИА Новости.
По ее словам, средства можно будет перечислять на «Пушкинскую карту».
Пушкинская карта выдается с 14 до 22 лет включительно. Каждый год на нее поступает 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и другие культурные мероприятия.
Ранее депутат Госдумы и артистка Елена Драпеко через «Радиоточку НСН» предложила отнимать «Пушкинскую карту» у перекупщиков билетов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий
- Глава Северной Осетии попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
- Песков допустил, что США действительно следили за Зеленским
- Суд обязал компанию по доставке японских блюд «Ёбидоёби» сменить название
- Песков: региональные власти сами примут решение о проведении парадов 9 мая
- Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия на Украине
- В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки
- Центробанк объяснил ослабление рубля прохождением нижней точки по экспортной выручке
- СМИ: Украинцы опасаются, что они все окажутся на фронте
- Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье
10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru