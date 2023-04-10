В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

Депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова предложила платить школьникам деньги за пятерки, сообщает РИА Новости.

Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

По ее словам, средства можно будет перечислять на «Пушкинскую карту».

Пушкинская карта выдается с 14 до 22 лет включительно. Каждый год на нее поступает 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и другие культурные мероприятия.

Ранее депутат Госдумы и артистка Елена Драпеко через «Радиоточку НСН» предложила отнимать «Пушкинскую карту» у перекупщиков билетов.

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ФОТО: РИА Новости
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