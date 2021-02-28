Хинштейн пожаловался на взлом аккаунта в Twitter
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что его аккаунт в Twitter взломали злоумышленники.
«Вслед за коллегами - и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени - слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли», - рекомендовал парламентарий.
Накануне о взломе страницы в Facebook рассказал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что современный пользователь интернета не застрахован от утечки или кражи личной информации, так как его данные могут похитить уже не с его устройства или аккаунта, а прямо с ресурса.
«Для безопасности в интернете нужно минимизировать открытую информацию о себе, в тех же социальных сетях и любых других источниках. Нужно понимать, что вся информация, которую мы передаем в интернет, нам уже не принадлежит. При взломе или утечке она может оказаться в руках злоумышленников», - пояснил он.
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