Хинштейн пожаловался на взлом аккаунта в Twitter

«Вслед за коллегами - и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени - слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли», - рекомендовал парламентарий.

Накануне о взломе страницы в Facebook рассказал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что современный пользователь интернета не застрахован от утечки или кражи личной информации, так как его данные могут похитить уже не с его устройства или аккаунта, а прямо с ресурса.

«Для безопасности в интернете нужно минимизировать открытую информацию о себе, в тех же социальных сетях и любых других источниках. Нужно понимать, что вся информация, которую мы передаем в интернет, нам уже не принадлежит. При взломе или утечке она может оказаться в руках злоумышленников», - пояснил он.

