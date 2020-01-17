Россиянам посоветовали не доверять интернету слишком личную информацию

Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock. Эта ситуация характерна и для России: самая популярная десятка пин-кодов также осталась неизменной (среди них — «пароль», «йцукен», «любовь»). С помощью этих данных мошенники взламывают почты, через которые можно восстановить доступ к онлайн-банку или заказать товары в интернет-магазине за чужой счет, пишут «Известия». При этом ЦБ и банки отчитываются о том, что активно повышают финансовую грамотность своих клиентов, проводя лекции, мастер-классы и размещая обучающие материалы на сайтах.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что сложные пароли необходимо делать только на основных сервисах и сайтах. На незначительных ресурсах, по словам эксперта, это делать нецелесообразно.

«Большое количество простых паролей – это нормальная вещь. Не для всех аккаунтов нужны сложные пароли. Наверняка, у многих людей есть не одна электронная почта, а несколько. Одна основная, остальные для вспомогательных нужд. Если взломают такой аккаунт, большой проблемы не будет. Так что использование простых паролей для простых сервисов – это в порядке вещей. Если простые пароли используются для ключевых сервисов – это уже проблема. Но тут нужно сохранять баланс. Не стоит делать суперсложный и длинный пароль, который будет сложно запомнить», - отметил он.