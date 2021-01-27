Евгений Пригожин намерен «размазать» Цукерберга
Российский бизнесмен Евгений Пригожин не исключает подачи иска в суд после блокировки личных аккаунтов в соцсетях Twitter и Facebook, передает «Интерфакс».
«Если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно "размазать" Цукерберга (владелец Facebook Марк Цукерберг - НСН) и его соцсети, тогда последует иск. В противном случае в США - это бессмысленно», - передает агентство заявление пресс-службы компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину.
Как сообщалось ранее, личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин. В компании «Конкорд» связали блокировку с публикацией комментария Пригожина о том, что «президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров».
В начале декабря палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию против российского предпринимателя Евгения Пригожина. В документе ему приписывается связь с ЧВК «Вагнер», а его соратникам - разговоры о «лагерях саботажа» в США, интернет-активность в Африке для разжигания споров в соцсетях в преддверии выборов президента США.
Российское правительство в резолюции порицается за якобы имевшееся вмешательство и вредное влияние на внутреннюю политику стран и попытки расколоть народы, в том числе - США и их союзников. Документ не имеет обязывающих последствий для исполнительной власти.
В октябре Евросоюз включил Пригожина в обновленный чёрный список по Ливии. В решении Совета ЕС, которое опубликовано в Официальном журнале ЕС, говорится, что Пригожин попал в документ «за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении неё».
СМИ часто называют бизнесмена Евгения Пригожина «поваром Путина» за то, что он с 90-х годов обеспечивает питание на различных приёмах с участием президента России Владимира Путина, а также обслуживал две президентских инаугурации – Дмитрия Медведева и самого Путина.
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