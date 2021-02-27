Неверов рассказал о взломе его аккаунта в Facebook
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал о взломе его аккаунта в Facebook. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети.
«Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны, и если есть тема для разговора и общения, лучше лично», - написал Неверов.
Политик признался, что после взлома задумался о другом формате присутствия в публичном пространстве.
«Наверное, сложно представить себе современный мир без соцсетей, но серьезно задумался о несколько другом формате своего присутствия», - добавил Неверов.
Депутат прикрепил к посту скриншоты. Из них понятно, что взлом страницы был совершен из Краснодара с устройства Apple. Facebook уведомил Неверова о подозрительной активности в его аккаунте.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что современный пользователь интернета не застрахован от утечки или кражи личной информации, так как его данные могут похитить уже не с его устройства или аккаунта, а прямо с ресурса.
«Для безопасности в интернете нужно минимизировать открытую информацию о себе, в тех же социальных сетях и любых других источниках. Нужно понимать, что вся информация, которую мы передаем в интернет, нам уже не принадлежит. При взломе или утечке она может оказаться в руках злоумышленников», - пояснил он.
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