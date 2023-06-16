Хинштейн: Идет проверка ростовской фермы, где двое мужчин купались в молоке

Управление Роспотребнадзора проверяет информацию о купании двух мужчин в чане с молоком на предприятии в Ростовской области, сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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По его словам, «к потребителям здесь относятся как к скотам». Он назвал эту ситуацию возмутительной». Как отметил парламентарий, молоко, в котором купались мужчины, могло попасть в магазины.

Ранее появилось видео, на котором двое мужчин купались в промышленном чане с молоком. В комментарии к видео говорилось, что «молочную ванну» принимают глава фермерского хозяйства и его гость.

ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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