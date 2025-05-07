В Госдуме предложили зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей
В России могут зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова, который обратился с соответствующей просьбой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Предлагается принять программу господдержки отечественных производителей детского питания и зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей. В обращении отмечается, что цены на детское питание за последние несколько лет увеличились на 45–67%, что в 2–3 раза больше инфляции. 80% рынка при этом занимают иностранные бренды, а 40% сырья завозится из-за границы.
Миронов также отметил, что отсутствует серьезная ответственность для производителей за нарушения. Предполагается, что крупные торговые сети будут включать в ассортимент как минимум половину продуктов детского питания отечественного производства.
Ранее «Черноголовка» запустила новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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