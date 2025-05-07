В Госдуме предложили зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей

Предлагается принять программу господдержки отечественных производителей детского питания и зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей. В обращении отмечается, что цены на детское питание за последние несколько лет увеличились на 45–67%, что в 2–3 раза больше инфляции. 80% рынка при этом занимают иностранные бренды, а 40% сырья завозится из-за границы.

Миронов также отметил, что отсутствует серьезная ответственность для производителей за нарушения. Предполагается, что крупные торговые сети будут включать в ассортимент как минимум половину продуктов детского питания отечественного производства.

Ранее «Черноголовка» запустила новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

