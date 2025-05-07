Назван средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений

В России средний размер выплат гражданам за счёт пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тыс. рублей в месяц по состоянию на начало года, сообщает РИА Новости.

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По данным Социального фонда РФ, точная сумма находится на уровне 1 667,48 рублей.

Ранее стало известно, средний размер пенсии составляет более 23 тысяч рублей, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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