СМИ: Еще один американский истребитель упал в Красное море
Еще один истребитель упал в Красное море с борта американского авианосца USS Harry S. Truman. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.
По данным телекомпании, речь идет о воздушном судне F/A-18. Пилот и стрелок истребителя катапультировались, у них незначительные травмы, не угрожающие жизни.
Предположительно, причиной ЧП могла стать неисправность системы аэрофинишеров авианосца.
В апреле ВМС США сообщили о падении истребителя F/A-18E в Красное море во время буксировки. Пострадал один член экипажа, пишет Ura.ru. По данным СМИ, инцидент произошел из-за атаки йеменских хуситов из движения «Ансар Алла».
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