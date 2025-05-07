СМИ: Еще один американский истребитель упал в Красное море

Еще один истребитель упал в Красное море с борта американского авианосца USS Harry S. Truman. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

По данным телекомпании, речь идет о воздушном судне F/A-18. Пилот и стрелок истребителя катапультировались, у них незначительные травмы, не угрожающие жизни.

Предположительно, причиной ЧП могла стать неисправность системы аэрофинишеров авианосца.

В апреле ВМС США сообщили о падении истребителя F/A-18E в Красное море во время буксировки. Пострадал один член экипажа, пишет Ura.ru. По данным СМИ, инцидент произошел из-за атаки йеменских хуситов из движения «Ансар Алла».

