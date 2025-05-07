Трамп считает решение исключить Россию из G8 очень глупым

Американский лидер Дональд Трамп назвал глупостью решение об исключении Москвы из G8, принятое Западом в 2014 году, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политика.

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По его словам, время для восстановления этого формата уже прошло. Как считает президент, если бы Россия осталась в составе G8, всему миру удалось бы избежать ряда имеющихся проблем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит G8 отжившим форматом, в который Россия уже никогда не вернется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАРоссия

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