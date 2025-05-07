Трамп считает решение исключить Россию из G8 очень глупым

По его словам, время для восстановления этого формата уже прошло. Как считает президент, если бы Россия осталась в составе G8, всему миру удалось бы избежать ряда имеющихся проблем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит G8 отжившим форматом, в который Россия уже никогда не вернется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

