Трамп считает решение исключить Россию из G8 очень глупым
7 мая 202505:16
Американский лидер Дональд Трамп назвал глупостью решение об исключении Москвы из G8, принятое Западом в 2014 году, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политика.
По его словам, время для восстановления этого формата уже прошло. Как считает президент, если бы Россия осталась в составе G8, всему миру удалось бы избежать ряда имеющихся проблем.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит G8 отжившим форматом, в который Россия уже никогда не вернется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru