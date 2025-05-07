Как минимум семь БПЛА уничтожены под Воронежем
Силы противовоздушной обороны сбили как минимум семь украинских беспилотников (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава субъекта Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что БПЛА были уничтожены в четырех районах региона. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших нет. О каких-либо разрушениях также не сообщается.
В области сохраняется режим «беспилотная опасность». Он был введен 6 мая в 21:06 по московскому времени. За последние три дня это уже третий случай применения такого положения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО были сбиты семь беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, напоминает НСН.
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