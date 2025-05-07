СМИ: Пакистан сбил пять индийских истребителей
7 мая 202505:33
Пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии, телеканал Geo TV со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа.
Ранее телеканал сообщал, что Пакистан сбил три индийских истребителя, среди которых два Rafale.
До этого стало известно, что глава правительства Индии Нарендра Моди следил за ходом военной операции «Синдур» на территории Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пакистан сбил пять индийских истребителей
- Трамп считает решение исключить Россию из G8 очень глупым
- СМИ: Моди следил за ходом операции «Синдур»
- Лукашенко: «Войны завтра не будет»
- Мощный взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри
- «Аэрофлот» заявил, что часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана
- СМИ: Фургал попросил прокуратуру найти у него 8,5 млрд рублей
- Полянский: Украинцам не удалось сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
- Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, летевших на Москву
- СМИ: В ряде городов РФ отключили мобильный интернет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru