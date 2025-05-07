СМИ: Пакистан сбил пять индийских истребителей

Пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии, телеканал Geo TV со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа.

«Аэрофлот» заявил, что часть рейсов в Азию пройдет в обход Пакистана

Ранее телеканал сообщал, что Пакистан сбил три индийских истребителя, среди которых два Rafale.

До этого стало известно, что глава правительства Индии Нарендра Моди следил за ходом военной операции «Синдур» на территории Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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