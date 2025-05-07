СМИ: Моди следил за ходом операции «Синдур»
Глава правительства Индии Нарендра Моди следил за ходом военной операции «Синдур» на территории Пакистана, сообщает агентство ANI.
Минобороны Индии заявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию, нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана.
Военное ведомство отметило, что ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. По словам пакистанских властей, Индия атаковала пять населенных пунктов, погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанёс ответный ракетный удар по Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru