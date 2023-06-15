ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию

Отмечается, что ФАС направила крупнейшим производителям и торговым сетям запросы о представлении данных, необходимых для анализа. На основе этой информации ведомство оценит механизм ценообразования.

«Производителям ... направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения установленных Законом о защите конкуренции запретов», — указали в федеральной службе.

При выявлении нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее антимонопольная служба потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже, напоминает РИА ФАН.

