ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию
Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на молочную продукцию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ФАС направила крупнейшим производителям и торговым сетям запросы о представлении данных, необходимых для анализа. На основе этой информации ведомство оценит механизм ценообразования.
«Производителям ... направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения установленных Законом о защите конкуренции запретов», — указали в федеральной службе.
При выявлении нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Ранее антимонопольная служба потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru