Лукашенко: «Войны завтра не будет»

Белорусский лидер Александр Лукашенко успокоил граждан, заявив, что завтра не произойдёт войны, сообщает «БЕЛТА».

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«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — сказал глава государства.

По его словам, Запад стремится «подмять» память о Великой Отечественной войне.

До этого Лукашенко заявил, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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