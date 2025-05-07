Лукашенко: «Войны завтра не будет»
7 мая 202504:31
Белорусский лидер Александр Лукашенко успокоил граждан, заявив, что завтра не произойдёт войны, сообщает «БЕЛТА».
«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — сказал глава государства.
По его словам, Запад стремится «подмять» память о Великой Отечественной войне.
До этого Лукашенко заявил, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru