Лукашенко: «Войны завтра не будет»

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — сказал глава государства.

По его словам, Запад стремится «подмять» память о Великой Отечественной войне.

До этого Лукашенко заявил, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

