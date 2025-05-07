Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке
Куба является приоритетным партнером России в Латинской Америке. Об этом написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для кубинских СМИ «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния» к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений.
«Мы с кубинскими друзьями выступаем с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня. Поддерживаем нацеленность... на формирование более справедливого многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех без исключения государств, в том числе средних и малых», - указал глава МИД.
По словам Лаврова, присоединение Кубы к БРИКС поспособствует упрочению координации стран. Россия рассчитывает на продолжение совместной работы с партнерами, чтобы в 2025 году объявить в ООН Международный день борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях 14 декабря. Также министр поблагодарил Гавану за поддержку Москвы в контексте развязанной Западом гибридной войны против РФ.
Ранее стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая, пишет Ura.ru.
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