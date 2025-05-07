Юрист: Россиянам грозит срок за выращивание ипомеи трехцветной
Владельцы дачных участков могут арестовать за выращивание на участке вьюнка — ипомеи трехцветной, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталью Свечникову.
По ее словам, это произойдет в случае, если на участке будет обнаружено больше десяти растений. Дачника могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на пять тысяч рублей. Два года тюрьмы грозит россиянам, на чьих участках обнаружено свыше 100 вьюнов.
Ипомея трехцветная включена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.
Дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru