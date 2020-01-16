Кричевский: Поправки в Конституцию граждан не касаются
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума утвердила Мишустина на должность премьер-министра
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его утверждение проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат.
Никита Кричевский: «Присоединюсь к общему хору тех, кто поздравляет. Это, пожалуй, лучший выбор из всех кандидатур, что были перед президентом для назначения нового премьера. Михаил Мишустин действительно за весьма короткое время смог наладить работу Федеральной налоговой службы. А главное, сделал так, что налоги сегодня платят все. Да что там налоги, законных способов ухода от налогообложения сегодня практически не осталось», — комментирует Никита Кричевский в эфире НСН.
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. Всероссийское же голосование по поправкам планируется провести до 1 мая текущего года.
Никита Кричевский: «Безусловно, интересное событие, вряд ли касающееся значительного количества моих сограждан. Дело в том, что изменения порядка государственного управления в стране – вопрос важный, вполне вероятно, давно назрел. Но то, что касается обеспечения достойного уровня жизни, это статья 7 Конституции РФ, или гарантий социального страхования, об этом в тексте поправок нет ни слова», — рассказывает он для НСН.
Большинство россиян рады смене правительства
Больше половины россиян, а именно 54 процента, положительно отнеслись к отставке правительства. Об этом говорят результаты опроса от сервиса Superjob.
Никита Кричевский: «Дело в том, что на протяжении многих лет, кроме разговоров, кроме амбиций, кроме тщеславия мы ничего не видим. Каждый год нам говорят, а главное обещают одно и то же, и каждый год результаты расходятся с тем, что было когда-то обещано», — отмечает он в беседе с НСН.
Половина россиян решили сменить работу в 2020-м
Смена работы в 2020 году входит в планы большинства россиян. По данным аналитиков сайта «Работа.ру», чаще всего граждан не устраивает зарплата.
Никита Кричевский: «Граждан, действительно, чаще всего не устраивает зарплата. Да и вряд ли найдешь того, кого она может устроить, все хотят получать больше. Но, спустившись с небес на землю, можно посоветовать страждущим попробовать найти себе дополнительный источник дохода, проще говоря, устроить себе вторую занятость», — советует в интервью НСН Никита Кричевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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