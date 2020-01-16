Кричевский: Поправки в Конституцию граждан не касаются

Никита Кричевский: «Дело в том, что на протяжении многих лет, кроме разговоров, кроме амбиций, кроме тщеславия мы ничего не видим. Каждый год нам говорят, а главное обещают одно и то же, и каждый год результаты расходятся с тем, что было когда-то обещано», — отмечает он в беседе с НСН.

