Хасбулатов объяснил желание россиян изменить Конституцию

68% россиян считают, что Конституцию нужно изменить. По данным опроса фонда «Общественное мнение», жители недовольны теми пунктами, которые отвечают за социальную политику в стране. Многие недовольны реальными условиями жизни, и полагают, что внесение изменений позволит людям жить, а не существовать.

Экс-председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова пояснил в беседе с НСН, почему так высок процент желающих изменить Конституцию.

«Когда люди живут в нормальных условиях, они не думают о Конституции. А когда жизнь ставит в тупик, но люди выражают свое недовольство таким образом, предлагая изменить главный документ страны. Люди у нас образованные, все хорошо понимающие, могу судить по тому, что сам много где побывал. И вот непонятно людям, что за катаклизмы у нас в стране такие, что нашим руководителям препятствуют проводит нормальную социальную политику? Огромные нефтяные доходы, послушное население, нет забастовок, в отличие от Франции. Нет ни одного оправдания по поводу такого печального положения в социальной политике», - удивился собеседник НСН.