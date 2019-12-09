Хасбулатов объяснил желание россиян изменить Конституцию
Экс-председатель Верховного совета РФ в эфире НСН заявил, что народ, который живет хорошо, в изменениях основного закона государства не нуждается.
68% россиян считают, что Конституцию нужно изменить. По данным опроса фонда «Общественное мнение», жители недовольны теми пунктами, которые отвечают за социальную политику в стране. Многие недовольны реальными условиями жизни, и полагают, что внесение изменений позволит людям жить, а не существовать.
Экс-председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова пояснил в беседе с НСН, почему так высок процент желающих изменить Конституцию.
«Когда люди живут в нормальных условиях, они не думают о Конституции. А когда жизнь ставит в тупик, но люди выражают свое недовольство таким образом, предлагая изменить главный документ страны. Люди у нас образованные, все хорошо понимающие, могу судить по тому, что сам много где побывал. И вот непонятно людям, что за катаклизмы у нас в стране такие, что нашим руководителям препятствуют проводит нормальную социальную политику? Огромные нефтяные доходы, послушное население, нет забастовок, в отличие от Франции. Нет ни одного оправдания по поводу такого печального положения в социальной политике», - удивился собеседник НСН.
«Речь идет о полном банкротстве правящего класса, питерского истеблишмента, который в Москву перекочевал и ничего позитивного не показывает. И люди это видят».
Напомним, страна живет по Конституции, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме. И Руслан Хасбулатов был в числе ее противников. Главный документ страны в его новом формате политологи называют инструментом политической борьбы. Но только конфликтовали между собой бывшие союзники: с одной стороны президент Борис Ельцин, с другой —Хасбулатов и большинство участников съезда народных депутатов.
«С моей точки зрения Конституция у нас вообще незаконная, химерическая, с подделанными в 1993-м году подписями. И не знаю, почему Путин ее до сих пор не изменил. Наверное, боится. И эта боязнь не дает нам жить спокойно, вести диалог с Западом», - считает Руслан Хасбулатов.
«Я большой скептик по части того, что Конституцию изменят. Сколько бы народ об этом не просил и не говорил».
Впрочем, россияне, если смотреть на статистику опроса, хотят менять не только социальную политику страны. Так 6% респондентов хотели бы обновить в Конституции пункты, отвечающие за повышение заботы о пенсионерах и других группах населения. 5% высказались за повышение «уровня жизни людей», 3% - за улучшение качества медицины, образования, защиты «прав простых людей».
2% россиян также поддержали усиление борьбы с коррупцией, ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни, контроль над ценами, расширение права на свободу собраний и свободу слова, и изменения, касающиеся президента, Федерального собрания, правительства.
При этом большая часть опрошенных (54%) считают Конституцию России хорошей.
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