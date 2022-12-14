Основатель ОМС в России: Объединение с ДМС приведет к хаосу

«Я не поддерживаю объединение. Добровольное страхование в эпоху экономического кризиса начинает уменьшаться в объемах, поэтому объединение ОМС и ДМС приведет к, мягко говоря, небольшому дисбалансу и хаосу. В условиях дефицита средств может получиться так, что по ОМС, как сейчас и происходит, мы вам можем обеспечить минимальный объем услуг, а все остальное – либо за счет собственных средств, либо за счет добровольного страхования. Представьте, что вы приходите в поликлинику, а вам говорят, что могут сделать 10 процедур при том, что нужно 20, а все остальное – либо добровольно страхуйтесь, либо получайте через платные услуги», - сказал Гришин.

По его мнению, бизнес не справится, если государство переложит на него обязанности по медицинскому обеспечению граждан.

«Может получиться так, что государство вам гарантирует вот это, а все остальное – к своему работодателю. Такой вариант тоже возможен, но из десяти работодателей максимум два смогут это сделать. Я сомневаюсь, что у малого и среднего бизнеса есть такие возможности. Средств в компаниях не так много, и система ДМС последние несколько лет уменьшалась», - указал профессор.

Гришин считает, что ОМС должна закрывать не менее 90% потребностей населения, при этом для начала надо подсчитать, сколько стоят госгарантии.