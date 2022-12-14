Основатель ОМС в России: Объединение с ДМС приведет к хаосу
Система ОМС изначально гарантировала россиянам 90% медицинских услуг, однако сейчас вместо этого людям предлагают ДМС или платные услуги, сказал в эфире НСН Владимир Гришин.
Объединение ОМС и ДМС может привести к тому, что количество бесплатных медицинских услуг для россиян сократится, сказал в интервью НСН основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин.
Ранее издание «Ведомости» сообщило об инициативе Минфина объединить системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного (ДМС).
«Я не поддерживаю объединение. Добровольное страхование в эпоху экономического кризиса начинает уменьшаться в объемах, поэтому объединение ОМС и ДМС приведет к, мягко говоря, небольшому дисбалансу и хаосу. В условиях дефицита средств может получиться так, что по ОМС, как сейчас и происходит, мы вам можем обеспечить минимальный объем услуг, а все остальное – либо за счет собственных средств, либо за счет добровольного страхования. Представьте, что вы приходите в поликлинику, а вам говорят, что могут сделать 10 процедур при том, что нужно 20, а все остальное – либо добровольно страхуйтесь, либо получайте через платные услуги», - сказал Гришин.
По его мнению, бизнес не справится, если государство переложит на него обязанности по медицинскому обеспечению граждан.
«Может получиться так, что государство вам гарантирует вот это, а все остальное – к своему работодателю. Такой вариант тоже возможен, но из десяти работодателей максимум два смогут это сделать. Я сомневаюсь, что у малого и среднего бизнеса есть такие возможности. Средств в компаниях не так много, и система ДМС последние несколько лет уменьшалась», - указал профессор.
Гришин считает, что ОМС должна закрывать не менее 90% потребностей населения, при этом для начала надо подсчитать, сколько стоят госгарантии.
«Я начал бы с того, что надо подсчитать, сколько надо на программу госгарантий, и изменить систему налогооблажения: вместо страховых взносов сделать единый налог на транзакции или оборотные налоги. Мы с вами установили программу госгарантий, установили налоги с транзакций и сказали, что программа госгарантий стоит столько-то, она гарантирует 90% всей медпомощи, а все остальное, что сверх, - вы можете добровольно застраховаться или заплатить из своего кармана. Это и было в самом начале, на старте системы ОМС, но, к сожалению, спустя 30 лет мы постоянно задаем один и тот же вопрос: "Сколько денег надо на программу госгарантий?"», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов сказал НСН, что будет трудно определить границы между ОМС и ДМС в случае их объединения.
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