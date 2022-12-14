Где граница? В союзе страховщиков указали на сложность «объединения» ОМС и ДМС
Следует провести четкое разграничение между программами, если это будет «надстройка», а не параллельно существующие системы, отметил в эфире НСН президент союза Дмитрий Кузнецов.
Дополнение программы обязательного медицинского страхования (ОМС) добровольной имеет свои сложности, трудно будет определить границу между программами, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства. По словам представителя Всероссийского союза страховщиков, власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной. Дмитрий Кузнецов отметил, что подобные инициативы были, однако они не были реализованы.
«Они считают, что это целесообразное движение. В моем представлении это некий вектор, который можно развивать, а можно не развивать. Они предлагают вариант того, что одно дополняет другое, объединение именно в этом смысле. Представить, что это будет прям единая система, что ты сидишь в одной компании, пошел налево - там ОМС, направо – ДМС, сложно. Они говорят о том, что какая-то конвергенция должна быть, что они должны максимально сближаться. Насколько это реально, сложно сказать. Были подходы по «ОМС+» – это одна из версий, дополняющих ОМС-программу. Но она не была реализована, потому что, в частности, очень сложно было определить, где та самая граница», - сказал Кузнецов.
Он отметил, что при «объединении» ОМС и ДМС необходимо будет четко определить, что входит в обе программы. К примеру, указал, Кузнецов, стоматология в программе ОМС не покрывает протезирование, значит его можно поместить в программу ДМС.
«Сейчас ДМС и ОМС – это параллельные истории. Услуги там во многом пересекаются. Другое дело, что кто-то преимущественно пользуется ДМС, а кто-то ОМС. К примеру, во Франции есть обязательное страхование, все французы довольны своей системой, но 90% имеют ДМС. Самый главный вопрос, какая демаркация между программами ОМС и ДМС. Представьте себе весы: слева ОМС, справа ДМС. Чем тяжелее ОМС, тем меньше ДМС. Грубо говоря, на чем мы проводим разделение, что входит в программу ОМС, а что в ДМС, если это надстройка, а не параллельно существующая система. Например, стоматология в программе ОМС не покрывает протезирование, значит его можно поместить в программу ДМС. Но все это должно быть гораздо тоньше», - резюмировал Кузнецов.
Программу «ОМС+» Минздрав запустил в 2015 году в пяти пилотных регионах. Пилотная программа была запущена в Тюменской, Липецкой, Кировской, Белгородской областях и Татарстане. Массового интереса к программе «ОМС+», предполагающей продажу пациентам полисов, покрывающих дополнительные медицинские услуги, не было обнаружено ни в одном из пяти пилотных регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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