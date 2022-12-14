Где граница? В союзе страховщиков указали на сложность «объединения» ОМС и ДМС

Накануне сообщалось, что Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства. По словам представителя Всероссийского союза страховщиков, власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной. Дмитрий Кузнецов отметил, что подобные инициативы были, однако они не были реализованы.

«Они считают, что это целесообразное движение. В моем представлении это некий вектор, который можно развивать, а можно не развивать. Они предлагают вариант того, что одно дополняет другое, объединение именно в этом смысле. Представить, что это будет прям единая система, что ты сидишь в одной компании, пошел налево - там ОМС, направо – ДМС, сложно. Они говорят о том, что какая-то конвергенция должна быть, что они должны максимально сближаться. Насколько это реально, сложно сказать. Были подходы по «ОМС+» – это одна из версий, дополняющих ОМС-программу. Но она не была реализована, потому что, в частности, очень сложно было определить, где та самая граница», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что при «объединении» ОМС и ДМС необходимо будет четко определить, что входит в обе программы. К примеру, указал, Кузнецов, стоматология в программе ОМС не покрывает протезирование, значит его можно поместить в программу ДМС.