Минфин предложил объединить ОМС и ДМС к 2030 году

«Основные задачи стратегии:… Медицинское страхование: усиление страховых принципов в ОМС, объединение ОМС и ДМС в единую систему», — цитирует презентацию РИА Новости.

Также предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений, страхование критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни, пишет RT.

Как отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), отечественные регуляторы считают логичным развивать вариант, при котором ДМС дополняет систему ОМС, а не существует «параллельно». Страховщики также назвали существенной позицию в отношении того, что администрированием системы должны заниматься страховые компании, «использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход и обеспечивающие контроль за качеством оказываемых застрахованным медицинских услуг».

Ранее Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ» запланировали разработку механизма покупки жилья в рассрочку, который будет доступен отдельным категориям россиян. Новую схему создадут к 2024 году в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, пишет Ura.ru.

