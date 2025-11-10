Вассерман перестал носить свой жилет из-за напряженной депутатской работы
Депутат Анатолий Вассерман признался, что у него сейчас практически нет времени на свободные прогулки без четкого плана, поэтому брать с собой вещи на непредвиденные случаи не нужно.
Работа депутатов подразумевает серьезные умственные нагрузки и практически отсутствие свободного времени, заявил НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков пожаловался на тяжесть нынешней работы, передает Metaratings. Он заявил, что депутатская деятельность требует полной отдачи и высокого уровня вовлеченности. Он подчеркнул, что его график всегда насыщенный, а отпусков фактически не бывает. Политик добавил, что депутаты обязаны регулярно работать в регионах и оставаться на связи с избирателями. Вассерман отметил, что депутатами не становятся люди, которые боятся переработать.
«Это именно умственный труд, физически ничего страшного нет. В основном это сидячая работа – в своем кабинете, зале заседаний или в своей приемной в регионе. Физических нагрузок немного, умственные нагрузки большие, времени они отнимают много. Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без четкого плана. Поэтому разного рода непредвиденных обстоятельств у меня стало гораздо меньше, не нужно таскать с собой много всякого», - рассказал он.
Вассерман добавил, что отпуск у депутатов предусмотрен, но зачастую в этот период нужно решать рабочие моменты.
«С отпусками сложно, хотя формально они предусмотрены. Довольно часто в отпускное время происходят непредвиденные обстоятельства, на которые надо реагировать. Но я к этому привык, потому что я еще и телеведущий и на радио тоже. У меня отпусков не было еще до того, как я стал депутатом. В целом загрузка большая, признаю. Кто с нагрузками не справляется, в депутаты не идут. Я живу по принципу: "Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит". У меня особых трюков для отдыха нет», - признался собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал членов правительства отдыхать в России, указав на то, что кто-то из них, в отличие от депутатов, слишком «увлекается» заграницей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
