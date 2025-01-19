ХАМАС надеется на российскую помощь в реконструкции Сектора Газа

"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы", - сказал он.

Абу Зухри добавил, что руководство ХАМАС высоко ценит позицию России по конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа.

