ХАМАС надеется на российскую помощь в реконструкции Сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС надеется, что Россия сыграет не последнюю роль в реконструкции сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена руководства движения Сами Абу Зухри.

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"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы", - сказал он.

Абу Зухри добавил, что руководство ХАМАС высоко ценит позицию России по конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасСектор Газа

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