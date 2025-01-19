ХАМАС надеется на российскую помощь в реконструкции Сектора Газа
19 января 202519:59
Палестинское движение ХАМАС надеется, что Россия сыграет не последнюю роль в реконструкции сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена руководства движения Сами Абу Зухри.
"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы", - сказал он.
Абу Зухри добавил, что руководство ХАМАС высоко ценит позицию России по конфликту на Ближнем Востоке.
Ранее сегодня ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru